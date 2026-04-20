В ОАЭ сообщили о ликвидации террористической организации, угрожавшей безопасности страны

АБУ-ДАБИ, 20 апреля 2026 года (WAM) -- Департамент государственной безопасности ОАЭ сообщил о ликвидации террористической организации и аресте ее членов за причастность к скрытой деятельности, направленной на подрыв национального единства и дестабилизацию обстановки в стране, включая планы по проведению систематических террористических и диверсионных операций на территории ОАЭ. Расследование также выявило связь организации с иранской идеологией «Вилаят аль-Факих».

Следствие установило, что члены организации придерживались экстремистской террористической идеологии, представляющей угрозу внутренней безопасности, а также вели вербовку и мобилизацию через тайные встречи в рамках скоординированного плана с участием внешних структур, чтобы получить доступ к чувствительным объектам.

По данным расследования, организация проводила тайные встречи в ОАЭ и за рубежом с лицами, связанными с террористической деятельностью, а также с подозрительными структурами. Целью этих контактов было распространение среди эмиратской молодежи ложных идей, ее вербовка в интересах иностранных сил, подстрекательство против внешней политики ОАЭ и внутренних мер государства, а также создание негативного образа страны. Кроме того, члены организации собирали деньги по неофициальным каналам и переводили их подозрительным зарубежным структурам.

Членам организации предъявлены обвинения в создании тайной структуры, руководстве ее деятельностью внутри страны, принесении присяги на верность внешним силам, а также в подрыве национального единства и общественной стабильности.

Департамент государственной безопасности ОАЭ заявил, что будет и далее жестко пресекать любые угрозы общественной безопасности, и призвал граждан и резидентов сообщать о подозрительной активности через официальные каналы.