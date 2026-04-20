Абдулла бин Заед и глава МИД Канады обсудили по телефону двусторонние отношения и региональную ситуацию

АБУ-ДАБИ, 20 апреля 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян в телефонном разговоре с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд обсудил ситуацию в регионе после иранских ракетных ударов по ОАЭ и ряду братских и дружественных стран.

Стороны также рассмотрели развитие событий после недавнего объявления президента США Дональда Трампа о двухнедельном прекращении огня между США и Ираном и подчеркнули важность укрепления международного сотрудничества для достижения устойчивого мира в регионе и обеспечения региональной и международной безопасности.

Кроме того, собеседники обсудили двусторонние отношения и пути их укрепления в поддержку приоритетов развития двух стран.