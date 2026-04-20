Иордания осудила террористический заговор против ОАЭ

АММАН, 20 апреля 2026 года (WAM) -- Министерство иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании осудило террористический заговор, целью которого был подрыв национального единства и стабильности Объединенных Арабских Эмиратов, назвав его преступной попыткой поставить под угрозу безопасность страны.

В заявлении, распространенном агентством Petra, министерство подчеркнуло, что решительно отвергает и осуждает этот заговор, выразив полную солидарность с ОАЭ и поддержку всех мер, принимаемых для защиты суверенитета, безопасности и стабильности страны, а также благополучия ее граждан и резидентов.

Королевство также заявило о неприятии всех форм насилия и терроризма, направленных на подрыв безопасности и стабильности.