Египет осудил террористический заговор в ОАЭ и приветствовал его предотвращение

КАИР, 21 апреля 2026 года (WAM) -- Египет в понедельник осудил предотвращенный заговор против безопасности и стабильности ОАЭ после того, как эмиратские власти объявили о раскрытии сети, подозреваемой в подготовке террористических и диверсионных операций.

В заявлении, опубликованном Ahram Online, МИД Египта назвал этот заговор угрозой региональной безопасности и высоко оценил бдительность эмиратских властей, которым удалось сорвать этот план и раскрыть сеть.

Египет вновь подтвердил полную солидарность с ОАЭ в противодействии угрозам их суверенитету и стабильности, подчеркнув твердое неприятие всех форм терроризма и экстремизма.

МИД Египта также подчеркнул, что безопасность ОАЭ неотделима от безопасности Египта и всего арабского региона, вновь заявив о категорическом неприятии любых попыток дестабилизировать государства Залива.