НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля 2026 года (WAM) -- Во вторник цены на золото и серебро снизились на фоне укрепления доллара США. Золото при этом продолжило снижаться после того, как на предыдущей сессии достигло многодневного минимума.

По состоянию на 02:17 по Гринвичу спотовая цена золота снизилась на 0,2% до 4807,91 доллара за унцию, продолжив снижение после того, как в понедельник металл опустился до самого низкого уровня с 13 апреля. В то же время июньские фьючерсы на золото в США оставались стабильными на уровне 4827,30 доллара за унцию.

Укрепление доллара оказало давление на рынок драгоценных металлов, поскольку номинированные в американской валюте товары становятся дороже для держателей других валют.

Серебро подешевело на 0,6% до 79,40 доллара за унцию, платина — на 0,7% до 2074 долларов за унцию. Палладий, напротив, вырос на 0,3% до 1556,16 доллара за унцию.