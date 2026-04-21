Оман осудил любые попытки подорвать безопасность и стабильность ОАЭ

МАСКАТ, 21 апреля 2026 года (WAM) -- Султанат Оман осудил любые действия и заговоры, направленные против безопасности и стабильности ОАЭ, а также любое вмешательство во внутренние дела страны, подтвердив неизменную солидарность с Эмиратами и поддержку всех мер по защите их территории, безопасности и общества.

В заявлении, распространенном Оманским информационным агентством, МИД султаната вновь подтвердил твердую позицию Омана, который отвергает все формы насилия, экстремизма и терроризма, а также подстрекательство к ним, независимо от мотивов и оправданий.

Ведомство также подтвердило приверженность добрососедству и конструктивному сотрудничеству со всеми братскими и дружественными странами для противодействия подобным действиям.