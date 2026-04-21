Арабский парламент осудил террористический заговор против ОАЭ

КАИР, 21 апреля 2026 года (WAM) -- Спикер Арабского парламента Мохамед бин Ахмед Аль-Ямахи решительно осудил террористический заговор против безопасности и стабильности ОАЭ и высоко оценил бдительность эмиратских властей, сумевших сорвать его и задержать причастных.

В заявлении, опубликованном во вторник, Аль-Ямахи заявил о полной солидарности Арабского парламента с ОАЭ и поддержке всех мер, направленных на обеспечение безопасности и стабильности страны, а также противодействие любым угрозам ее суверенитету, территориальной целостности, безопасности и обществу.

Он также подтвердил неизменную позицию Арабского парламента, отвергающего все формы экстремизма и терроризма, особенно направленные против безопасности и стабильности арабских стран, и подчеркнул необходимость объединения арабских и международных усилий для противодействия таким угрозам.