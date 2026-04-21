Генеральный секретарь ССАГЗ осудил попытки подорвать безопасность и стабильность ОАЭ

АБУ-ДАБИ, 21 апреля 2026 года (WAM) -- Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Залива Джасем Мохамед Аль-Будайви решительно осудил любые попытки подорвать безопасность и стабильность ОАЭ.

Он высоко оценил бдительность и профессионализм органов безопасности ОАЭ, которым удалось пресечь террористические планы, раскрыть их детали и задержать причастных. По его словам, это подтверждает высокий уровень системы национальной безопасности и защиты потенциала государства.

Аль-Будайви подтвердил солидарность ССАГЗ с ОАЭ и заявил о полной поддержке всех мер по обеспечению безопасности и стабильности страны, а также защите ее территории от любых угроз.

Он также заявил о неприятии ССАГЗ всех форм насилия, экстремизма и терроризма, а также подстрекательства к ним, независимо от мотивов и оправданий.