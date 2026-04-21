Президент ОАЭ принял правителя Рас-эль-Хаймы и наследного принца эмирата

АБУ-ДАБИ, 21 апреля 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян принял члена Верховного совета и правителя Рас-эль-Хаймы Его Высочество шейха Сауда бин Сакра Аль Касими, которого сопровождал наследный принц Рас-эль-Хаймы Его Высочество шейх Мохамед бин Сауд бин Сакр Аль Касими.

В ходе встречи Их Высочества обсудили ряд вопросов общенационального значения, включая планы развития, направленные на повышение качества жизни и дальнейшее продвижение страны по пути прогресса.

Их Высочества подтвердили, что расширение возможностей человека остается в центре видения ОАЭ как ключевой фактор устойчивого развития и долгосрочного национального прогресса.

Они также вознесли молитвы о дальнейшем укреплении безопасности и процветания ОАЭ.

На встрече присутствовали вице-президент, премьер-министр ОАЭ и председатель Администрации Президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян, представитель правителя в регионе Аль-Дафра Его Высочество шейх Хамдан бин Заед Аль Нахайян, Его Высочество шейх Сурур бин Мохамед Аль Нахайян, вице-премьер и министр внутренних дел Его Высочество генерал-лейтенант шейх Саиф бин Заед Аль Нахайян, председатель попечительского совета Фонда Заеда для людей решимости Его Высочество шейх Халед бин Заед Аль Нахайян, заместитель председателя Администрации Президента по специальным вопросам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, а также ряд шейхов и официальных лиц.