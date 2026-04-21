RAKEZ провела сессию по повышению эффективности и структурированию бизнеса

РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА, 21 апреля 2026 года (WAM) -- Экономическая зона Рас-эль-Хаймы (RAKEZ) провела тематическую сессию, посвященную одной из наиболее распространенных проблем растущего бизнеса — чрезмерной зависимости от основателя и необходимости выстраивания системных процессов для устойчивого роста.

Мероприятие под названием «От хаоса к контролю: как организовать бизнес, когда все хранится у вас в голове» прошло в Compass Coworking Centre и собрало предпринимателей, владельцев малых и средних предприятий, а также руководителей компаний. Участники обсудили, как перейти от модели управления, завязанной на основателе, к более структурированному ведению бизнеса.

Спикерами сессии выступили специалист по клиентскому опыту и операционному совершенству Махмуд Гарад и генеральный директор компании Centigen Technologies Бердия Камараули. В ходе встречи они обсудили внутренние процессы, которые нередко сдерживают развитие компаний.

Как отметили спикеры, многие компании сталкиваются с трудностями не из-за нехватки спроса, а потому, что ключевые знания, решения и процессы сосредоточены в руках основателя. Такая зависимость может замедлять работу, снижать эффективность и затруднять масштабирование бизнеса.

Генеральный директор группы RAKEZ Рами Джаллад заявил: «Мы стремимся помогать бизнесу работать четко, гибко и уверенно на каждом этапе его развития. Мы продолжаем совершенствовать наши услуги и инициативы, чтобы предоставить предпринимателям необходимые инструменты, знания и условия для создания прочной основы и устойчивого роста. Такие сессии помогают компаниям применять практические идеи в повседневной деятельности».

Сессия прошла в рамках работы RAKEZ по поддержке делового сообщества. Такие встречи позволяют предпринимателям и отраслевым экспертам обмениваться опытом, получать практические знания и повышать эффективность работы компаний в меняющихся условиях.