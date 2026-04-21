Саудовская Аравия осудила террористический заговор против ОАЭ

ЭР-РИЯД, 21 апреля 2026 года (WAM) -- Министерство иностранных дел Саудовской Аравии осудило террористический заговор против национального единства и стабильности Объединенных Арабских Эмиратов.

Как говорится в заявлении, распространенном Саудовским агентством печати (SPA), саудовская сторона высоко оценила эффективность и бдительность служб безопасности ОАЭ, которым удалось раскрыть террористическую ячейку, задержать ее участников и сорвать их преступные планы.

В министерстве подтвердили полную солидарность королевства с ОАЭ и поддержку всех мер, принимаемых эмиратской стороной для обеспечения безопасности и стабильности, а также для борьбы с экстремизмом и терроризмом во всех их проявлениях.