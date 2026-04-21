Хамдан бин Мохаммед проинспектировал работу Международного аэропорта Дубая и авиакомпании Emirates

ДУБАЙ, 21 апреля 2026 года (WAM) -- Наследный принц Дубая, заместитель премьер-министра, министр обороны ОАЭ и председатель Исполнительного совета Дубая Его Высочество шейх Хамдан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум заявил, что авиационный сектор Дубая, развивающийся в соответствии с видением и указаниями вице-президента, премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая Его Высочества шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума, продолжает играть важную роль в укреплении связей между мировыми рынками, поддержке глобальной экономики за счет эффективной перевозки пассажиров и грузов и формировании будущего авиационной отрасли.

Его Высочество шейх Хамдан бин Мохаммед высоко оценил работу коллективов Международного аэропорта Дубая под руководством президента Управления гражданской авиации Дубая, председателя Dubai Airports, председателя и главного исполнительного директора авиакомпании и группы Emirates Его Высочества шейха Ахмеда бин Саида Аль Мактума.

Его Высочество шейх Хамдан бин Мохаммед в сопровождении Его Высочества шейха Ахмеда бин Саида Аль Мактума ознакомился с работой Международного аэропорта Дубая, в том числе с обслуживанием пассажиров авиакомпании Emirates.

Он также посетил операционный центр полиции Дубая, где ему рассказали о мерах по обеспечению безопасности в аэропорту с использованием передовых интеллектуальных сервисов. Кроме того, ему рассказали о внедрении новых технологий, которые повышают эффективность работы аэропорта, ускоряют процедуры и делают пребывание пассажиров более удобным.

«Я горжусь коллективами Dubai Airports, Emirates и flydubai. Наша авиационная система мирового уровня продолжает работать слаженно и эффективно в меняющихся условиях, обеспечивая при этом высокий уровень безопасности. Это свидетельствует об устойчивости и готовности систем Дубая», — заявил Его Высочество шейх Хамдан.

«Dubai Airports продолжает играть ключевую роль в обеспечении устойчивого роста города и укреплении его позиции в качестве связующего звена между мировыми рынками. В дальнейшем Dubai Airports продолжит реализацию планов по расширению в соответствии с нашей концепцией развития мировой авиации, в основе которой лежат неизменное стремление к инновациям и высоким стандартам. Мы продолжаем инвестировать в передовую инфраструктуру и человеческий капитал, чтобы еще больше укрепить позиции Дубая как одного из важнейших мировых транспортных узлов, соединяющего людей, рынки и возможности по всему миру», — добавил он.

Его Высочество шейх Хамдан бин Мохаммед также ознакомился с работой авиакомпании Emirates и выразил признательность ее сотрудникам. Он отметил, что под руководством Его Высочества шейха Ахмеда бин Саида Аль Мактума авиакомпания играет ключевую роль в укреплении позиций Дубая как одного из ведущих мировых авиационных узлов, связывая эмират с миром через маршрутную сеть, охватывающую 123 направления в 65 странах.

Он высоко оценил профессионализм и преданность делу пилотов и бортпроводников, которые в любых условиях неизменно обеспечивают высокий уровень сервиса, давно ставший отличительной чертой авиакомпании Emirates. Ему также рассказали о работе Центра управления сетевыми операциями Emirates, который является ключевым центром управления полетами авиакомпании, а также о недавнем обновлении его технических систем. Центр оснащен передовыми решениями на базе искусственного интеллекта, высокоточными системами компьютерного зрения и средствами геопространственного картографирования в режиме реального времени. Это позволяет заблаговременно отслеживать движение рейсов, погодные условия и развитие ситуации в мире, оперативно реагировать на изменения и эффективно управлять работой авиакомпании. В результате обеспечиваются своевременное прибытие и вылет рейсов, а также бесперебойная работа грузовых и логистических служб за счет слаженного взаимодействия всех подразделений.

Его Высочество также сопровождали главнокомандующий полицией Дубая генерал-лейтенант Абдулла Халифа Аль Марри, генеральный директор Департамента экономики и туризма Дубая Хелаль Саид Аль Марри, генеральный директор Главного управления по делам резидентов и иностранцев Дубая генерал-лейтенант Мохаммед Ахмед Аль Марри, а также вице-президент Департамента государственной безопасности Дубая генерал-лейтенант Авад Хадер Аль Мухайри

Международный аэропорт Дубая в 2025 году достиг рекордных показателей, обслужив более 95 миллионов пассажиров и сохранив статус самого загруженного международного аэропорта в мире двенадцатый год подряд. Общее число рейсов составило 454 800, увеличившись на 3,3% по сравнению с предыдущим годом, что отражает устойчивый рост маршрутной сети и пропускной способности на протяжении всего года.



