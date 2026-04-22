Число погибших в результате израильских авиаударов по Ливану возросло до 2 454

БЕЙРУТ, 22 апреля 2026 года (WAM) -- Число погибших в результате израильских авиаударов по Ливану со 2 марта возросло до 2 454.

В заявлении подразделения по управлению чрезвычайными ситуациями Ливана, распространенном во вторник, говорится, что число пострадавших достигло 7 658.

После вступления в силу 10-дневного перемирия в минувшую пятницу профильные службы и гуманитарные организации ведут работы по извлечению тел из-под завалов зданий в районах, подвергшихся интенсивным израильским авиаударам.