Генеральный секретарь ООН приветствовал заявление США о продлении режима прекращения огня

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля 2026 года (WAM) -- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал заявление США о продлении режима прекращения огня, назвав его важным шагом на пути к деэскалации и созданию условий для дипломатических усилий и укрепления доверия между Ираном и США.

Об этом говорится в заявлении, с которым выступил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик. В нем также отмечается, что Гутерриш призывает все стороны развивать достигнутый прогресс, воздерживаться от действий, которые могут подорвать режим прекращения огня, и конструктивно участвовать в переговорах для достижения устойчивого и долгосрочного урегулирования.

«Генеральный секретарь всецело поддерживает усилия Пакистана, направленные на продолжение переговоров. Он выражает надежду, что эти усилия помогут создать условия для всеобъемлющего и прочного урегулирования конфликта», -- говорится в заявлении.