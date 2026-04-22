Президент ОАЭ встретился с председателем совета директоров и главным исполнительным директором BlackRock

АБУ-ДАБИ, 22 апреля 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян встретился с председателем совета директоров и главным исполнительным директором BlackRock Ларри Финком.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе ситуацию на мировых рынках.

Стороны также обсудили искусственный интеллект, передовые технологии и возможности их использования для поддержки инвестиций и мировой экономики на благо людей и в интересах развития.

На встрече также присутствовал ряд шейхов и официальных лиц.