Президент ОАЭ и король Марокко обсудили братские отношения и региональные события в ходе телефонного разговора

АБУ-ДАБИ, 22 апреля 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян провел телефонный разговор с Его Величеством королем Марокко Мохаммедом VI, в ходе которого были обсуждены братские отношения и сотрудничество между двумя странами, прежде всего в сфере развития.

Стороны также рассмотрели возможности дальнейшего развития двусторонних отношений в интересах обеих стран и их народов.

Оба лидера подтвердили приверженность продолжению консультаций и координации, а также укреплению сотрудничества между двумя странами в свете вызовов, с которыми сталкивается регион.

Они также обсудили ряд региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес, включая события на Ближнем Востоке и их серьезные последствия для региональной и международной безопасности и стабильности, а также их влияние на морскую безопасность и мировую экономику.