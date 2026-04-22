Президент ОАЭ принял телефонный звонок от Илона Маска

АБУ-ДАБИ, 22 апреля 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян принял телефонный звонок от американского предпринимателя Илона Маска. Стороны обсудили развитие передовых технологий, искусственного интеллекта и космической отрасли, а также потенциал этих сфер в поддержке устойчивого развития и повышении качества жизни.

Стороны также отметили важность ускорения внедрения инновационных решений и укрепления международных партнерств в сфере новых технологий.

В ходе беседы была подчеркнута важность расширения международного сотрудничества и обмена опытом для развития передовых технологий, повышения готовности к глобальным изменениям и использования новых возможностей.

Илон Маск высоко оценил видение ОАЭ и успешные международные партнерства страны в сфере инвестиций в искусственный интеллект, а также пожелал стране дальнейшего прогресса и процветания.