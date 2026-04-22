Президент ОАЭ и президент Кении обсудили сотрудничество в рамках CEPA и региональные события

АБУ-ДАБИ, 22 апреля 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян встретился с президентом Республики Кения Его Превосходительством доктором Уильямом Самои Руто, который находится в ОАЭ с рабочим визитом.

Стороны обсудили укрепление двусторонних отношений и расширение сотрудничества в ключевых сферах, в том числе в инвестициях, развитии, возобновляемой энергетике, технологиях и инфраструктуре, в рамках Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между ОАЭ и Кенией (CEPA).

Они подтвердили общую приверженность продвижению целей CEPA и намерение развивать позитивную динамику двусторонних отношений, открывая новые возможности для экономического сотрудничества и развития.

На встрече также было рассмотрено развитие ситуации на Ближнем Востоке и ее серьезные последствия для региональной и международной безопасности и стабильности, а также влияние на морскую безопасность и мировую экономику.

Стороны обсудили иранские террористические атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру в ОАЭ и других странах региона. Его Превосходительство Руто вновь подтвердил, что Кения осуждает эти атаки, отметив, что они представляют собой нарушение суверенитета и международного права и подрывают мир и безопасность в регионе.

На встрече присутствовали заместитель председателя АП по специальным вопросам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, а также ряд министров и официальных лиц.