Золото сохраняет стабильность, другие драгоценные металлы демонстрируют рост

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля (WAM) -- Цены на золото в четверг оставались относительно стабильными в ходе торгов, в то время как другие драгоценные металлы показали умеренный рост.

По состоянию на 01:00 по Гринвичу спотовая цена золота увеличилась на 0,1% до 4 744,31 доллара за унцию, в то время как фьючерсы на золото в США с поставкой в июне выросли на 0,2% до 4 762,20 доллара.

Серебро подорожало на 0,5% до 78,06 доллара за унцию, платина прибавила 0,3% до 2 080,35 доллара, а палладий вырос на 0,4% до 1 553,01 доллара.