В Дании при столкновении поездов пострадали не менее 17 человек

КОПЕНГАГЕН, 23 апреля 2026 года (WAM) -- В Дании в четверг столкнулись два пригородных поезда, пострадали не менее 17 человек, четверо из них находятся в критическом состоянии, сообщили экстренные службы.

По данным телерадиокомпании DR, оба поезда получили повреждения. Они остановились в лесистой местности.

Инцидент произошел к северу от Копенгагена на линии между городами Хиллеред и Кагеруп, говорится в заявлении полиции.

Пострадавших эвакуировали с места происшествия на машинах скорой помощи и вертолетах, сообщили в пожарной службе в социальной сети X.