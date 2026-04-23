Masdar отмечает 20-летие, общая мощность проектов превысила 65 ГВт

АБУ-ДАБИ, 23 апреля 2026 года (WAM) -- Компания Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company PJSC) отмечает 20-летие работы в сфере возобновляемой энергетики, подчеркивая свою роль в развитии этой отрасли в мире.

Компания была основана Президентом ОАЭ Его Высочеством шейхом Мохамедом бин Заедом Аль Нахайяном 23 апреля 2006 года через инвестиционную компанию Mubadala с целью диверсификации экономики страны и ускорения внедрения возобновляемых источников энергии.

Спустя два десятилетия Masdar стала одним из крупнейших в мире разработчиков и операторов проектов в сфере возобновляемой энергетики. Общая мощность ее проектов превышает 65 ГВт, при этом к 2030 году компания планирует довести этот показатель до 100 ГВт.

Министр промышленности и передовых технологий ОАЭ и председатель совета директоров Masdar доктор Султан Ахмед Аль Джабер заявил: «В 2006 году инвестиции в возобновляемую энергетику не были очевидным решением — это был смелый шаг. Технологии только развивались, масштаб проектов еще не был подтвержден, а их экономическая эффективность еще не была достигнута. Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян видел не то, чем была возобновляемая энергетика, а то, чем она могла стать. Эта разница между тем, что существует, и тем, что возможно, отличает следование тренду от его формирования».

«Благодаря долгосрочному видению и неизменной приверженности Его Высочества Masdar не просто следовала за развитием чистой энергетики, а помогала формировать этот сектор», — добавил он.

Генеральный директор Masdar Мохамед Джамиль Аль Рамахи заявил, что развитие компании за последние 20 лет стало возможным благодаря амбициям и дальновидности ОАЭ, которые учитывали рост спроса на чистую энергию и стремились диверсифицировать экономику.

«Благодаря партнерствам, инновациям и инвестициям мы выросли в глобальную компанию, способствующую развитию и внедрению решений в сфере чистой энергетики по всему миру. Сегодня, на фоне быстрого роста мирового спроса на электроэнергию, Masdar занимает центральное место в международной отрасли, обеспечивая партнеров доступной и надежной энергией», — отметил он.

История Masdar началась в 2009 году с одной солнечной электростанции, подключенной к энергосистеме, в Masdar City. С тех пор компания реализовала ряд крупных проектов в сфере возобновляемой энергетики, включая солнечную электростанцию Al Dhafra мощностью 2 ГВт. На момент ввода в эксплуатацию в 2023 году она была крупнейшим в мире объектом такого типа и обеспечивает электроэнергией около 200 тыс. домов в ОАЭ.

Начав в 2006 году с небольшой команды, Masdar сегодня насчитывает более 1100 сотрудников в 12 странах. Портфель компании охватывает различные регионы и технологии, включая первую в мире плавучую офшорную ветровую электростанцию Hywind Scotland в Шотландии (30 МВт), крупнейший в Юго-Восточной Азии плавучий солнечный проект Cirata в Индонезии (145 МВт) и крупнейшую в Центральной Азии ветровую электростанцию Zarafshan в Узбекистане (500 МВт).

В 2022 году Masdar перешла к новой структуре собственности, в рамках которой TAQA, Mubadala и ADNOC стали ее акционерами с целью ускорения роста компании.

Недавние приобретения — Saeta Yield в Испании, 50-процентная доля в Terra-Gen в США и TERNA ENERGY в Греции — еще больше укрепили позиции Masdar как глобального игрока в сфере чистой энергетики.

В настоящее время Masdar пересматривает роль возобновляемых источников энергии. Совместно с Emirates Water and Electricity Company (EWEC) компания реализует в Абу-Даби первый в мире крупный интегрированный проект в сфере возобновляемой энергетики. Он включает солнечную электростанцию мощностью 5,2 ГВт и систему накопления энергии емкостью 19 ГВт-ч, обеспечивая выработку 1 ГВт электроэнергии в непрерывном режиме. Это не просто очередной проект, а модель для всего мира, которую Masdar уже прорабатывает совместно с международными партнерами.

Masdar продолжает расширять международное присутствие и развивать энергетическую трансформацию. В этом месяце компания подписала соглашение с французской TotalEnergies о создании совместного предприятия стоимостью $2,2 млрд на паритетной основе, которое объединит проекты сторон в сфере возобновляемой энергетики в девяти странах Азии.

Для следующего этапа роста Masdar планирует привлечь $30–35 млрд собственного и проектного финансирования, чтобы довести установленную мощность до 100 ГВт к 2030 году, ежегодно вводя в среднем по 10 ГВт новых мощностей.