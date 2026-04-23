Сборная ОАЭ по джиу-джитсу завоевала четыре медали в первый день Азиатских пляжных игр в Китае

САНЬЯ, Китай, 23 апреля 2026 года (WAM) -- Сборная ОАЭ по джиу-джитсу завоевала четыре медали в первый день VI Азиатских пляжных игр, проходящих в китайском городе Санья. В активе команды две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медаль.

Халед Аль Шеххи завоевал золото в весовой категории до 62 кг, а Омар Аль Сувайди стал серебряным призером в этом же весе. Еще одну золотую медаль сборной принесла Асма Аль Хосани, победившая в категории до 52 кг. Шамма Аль Кальбани, в свою очередь, завоевала бронзу в весе до 63 кг.

Директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям Федерации джиу-джитсу ОАЭ Абдалла Салем Аль Зааби заявил, что достигнутые результаты отражают значительную поддержку, которую этот вид спорта получает со стороны руководства ОАЭ, а также подтверждают эффективность долгосрочных инвестиций в подготовку спортсменов.

Результаты первого дня подчеркивают высокий уровень подготовки команды и ее готовность к дальнейшей борьбе. Поединки в рамках турнира продолжаются, и сборная ОАЭ рассчитывает пополнить свою медальную копилку.