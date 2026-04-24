Президент ОАЭ получил письменное послание от президента Беларуси

АБУ-ДАБИ, 23 апреля 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян получил письменное послание от президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, касающееся двусторонних отношений и путей дальнейшего укрепления сотрудничества в интересах обеих стран.

Послание было передано в ходе встречи со специальным посланником президента Беларуси Виктором Лукашенко, который передал Его Высочеству приветствия Александра Лукашенко и пожелания ОАЭ дальнейшего прогресса и процветания.

Со своей стороны, Его Высочество попросил передать президенту Беларуси ответные приветствия, а также пожелания дальнейшего развития и процветания страны и ее народа.

На встрече присутствовали представитель правителя в регионе Аль-Дафра Его Высочество шейх Хамдан бин Заед Аль Нахайян; заместитель председателя Администрации президента по вопросам развития и делам семей павших героев Его Высочество шейх Теяб бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян; заместитель председателя Администрации президента по специальным вопросам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян; министр по вопросам толерантности и мирного сосуществования шейх Нахайян бин Мубарак Аль Нахайян, а также ряд шейхов и официальных лиц.