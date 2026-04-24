Трамп объявил о продлении режима прекращения огня в Ливане на три недели

ВАШИНГТОН, 24 апреля 2026 года (WAM) -- Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан договорились продлить режим прекращения огня на три недели после встречи в Белом доме с участием высокопоставленных представителей США.

В опубликованном в четверг сообщении Трамп написал, что высокопоставленные представители двух стран встретились с ним в Овальном кабинете. Во встрече также участвовали вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, посол США в Израиле Майк Хакаби и посол США в Ливане Мишель Исса.

«Встреча прошла очень хорошо», — написал Дональд Трамп в социальной сети Truth Social, комментируя продление временного перемирия.

«Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном будет продлен на ТРИ НЕДЕЛИ», — отметил он.

Договоренность дает Израилю и Ливану дополнительное время для продолжения дипломатических усилий, поскольку срок действия первоначального 10-дневного перемирия, согласованного на прошлой неделе, должен был истечь в ближайшее время.