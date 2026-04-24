Египет намерен создать зерновой хаб в зоне Суэцкого канала

КАИР, 24 апреля 2026 года (WAM) -- Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил, что президент Абдель Фаттах ас-Сиси поддерживает проект создания зернового логистического хаба и поручил ускорить его подготовку с учетом стратегической значимости инициативы.

В заявлении агентству MENA Мадбули отметил, что проект должен укрепить позиции Египта на рынке зерна в Северной Африке и на Ближнем Востоке, а также повысить уровень продовольственной безопасности.

По его словам, власти готовят подробное технико-экономическое обоснование, которое будет включать технические, экономические и логистические параметры проекта.

Хаб планируется разместить в Экономической зоне Суэцкого канала. Площадка выбрана с учетом ее расположения, инфраструктуры и выхода на международные судоходные маршруты.

Мадбули также сообщил, что ряд стран заинтересован в участии в проекте. По его словам, это говорит о доверии к способности Египта реализовывать крупные проекты.

Он добавил, что хаб позволит обеспечить более стабильные поставки основных продовольственных товаров, а также принесет экономическую отдачу за счет хранения, торговли и перераспределения зерна.