АБУ-ДАБИ, 24 апреля 2026 года (WAM) -- Новые члены Исполнительного совета Абу-Даби принесли присягу перед президентом ОАЭ Его Высочеством шейхом Мохамедом бин Заедом Аль Нахайяном в присутствии наследного принца Абу-Даби, председателя Исполнительного совета Его Высочества шейха Халеда бин Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна.

Присягу принесли член Исполнительного совета Абу-Даби, председатель Департамента общественного развития Его Превосходительство Шамис Али Аль-Дахери и член Исполнительного совета Абу-Даби, председатель Департамента образования и знаний Его Превосходительство Мохамед Тадж Эддин Ахмед Алькади.

Его Высочество поздравил новых членов Исполнительного совета Абу-Даби и пожелал им и всем членам Совета успехов в работе по укреплению системы государственного управления, повышению качества государственных услуг и реализации планов развития в соответствии с долгосрочными приоритетами эмирата.

Его Высочество подчеркнул, что повышение качества жизни во всех сферах в эмирате Абу-Даби остается одним из ключевых приоритетов и постоянным направлением работы. Затем Его Высочество сфотографировался с членами Исполнительного совета.

В церемонии принесения присяги принял участие заместитель председателя Администрации президента по специальным вопросам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, а также ряд шейхов и официальных лиц.