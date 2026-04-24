Благодаря очередным посредническим усилиям ОАЭ состоялся обмен 386 пленными между Россией и Украиной

АБУ-ДАБИ, 24 апреля 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты сообщили об успехе очередных посреднических усилий между Российской Федерацией и Украиной, в результате которых были освобождены по 193 пленных с каждой стороны. Общее число освобожденных в рамках посредничества ОАЭ достигло 6 691.

Министерство иностранных дел ОАЭ выразило признательность обеим странам за сотрудничество в рамках посреднических усилий ОАЭ. В ведомстве отметили, что это отражает доверие обеих стран к роли ОАЭ и признание ее вклада в поддержку усилий по урегулированию кризиса.

В министерстве подчеркнули, что успех этой 22-й посреднической операции свидетельствует о прочных отношениях ОАЭ с Российской Федерацией и Украиной.

МИД ОАЭ также подтвердил приверженность поддержке всех усилий, направленных на достижение мирного урегулирования конфликта и смягчение гуманитарных последствий кризиса, в том числе для беженцев и пленных.