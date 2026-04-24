Мансур бин Заед принял спецпосланника президента Беларуси

АБУ-ДАБИ, 24 апреля 2026 года (WAM) -- Вице-президент, заместитель премьер-министра ОАЭ и председатель Администрации президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян принял сегодня в Каср Аль-Шати в Абу-Даби специального посланника президента Беларуси Виктора Лукашенко.

В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество между Объединенными Арабскими Эмиратами и Республикой Беларусь, а также пути его развития и укрепления в различных сферах в интересах двух дружественных стран и их народов.

Участники встречи также рассмотрели ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в рамках усилий по расширению двустороннего сотрудничества.