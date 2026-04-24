Абдулла бин Заед провел телефонный разговор с министром иностранных дел России

АБУ-ДАБИ, 24 апреля 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

В ходе телефонного разговора министры обсудили двусторонние отношения между Объединенными Арабскими Эмиратами и Российской Федерацией и достигнутый прогресс, который отвечает взаимным интересам двух стран и способствует их дальнейшему развитию и процветанию.

Стороны также рассмотрели ряд региональных вопросов и вызовов, а также пути активизации усилий по деэскалации и поиска решений, способствующих обеспечению мира, развитию и устойчивому процветанию народов.