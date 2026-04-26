ОАЭ решительно осудили вооруженное нападение на президента США Дональда Трампа

АБУ-ДАБИ, 26 апреля 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили вооруженное нападение на президента США Дональда Трампа, назвав его вопиющим преступлением.

В заявлении Министерство иностранных дел ОАЭ подтвердило солидарность страны с президентом США Дональдом Трампом и его семьей, а также с правительством и народом Соединенных Штатов.

Министерство также вновь подтвердило решительное осуждение ОАЭ подобных преступных действий и неизменное неприятие всех форм насилия, экстремизма и терроризма, направленных на подрыв безопасности и стабильности.