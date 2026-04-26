Лидеры ОАЭ поздравили президента Танзании с Днем объединения

АБУ-ДАБИ, 26 апреля 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание президенту Объединенной Республики Танзания Самии Хасан по случаю Дня объединения ее страны.

Аналогичные послания президенту Танзании и премьер-министру Мвигулу Нчембе направили вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, а также вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Администрации Президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян.