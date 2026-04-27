Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на японском острове Хоккайдо

ТОКИО, 27 апреля 2026 года (WAM) -- Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник на японском острове Хоккайдо, при этом национальное метеорологическое управление не объявило угрозу цунами и заявило, что подземные толчки не связаны с действующим предупреждением о риске мощного землетрясения в регионе.

По данным агентства Kyodo со ссылкой на Управление метеорологии Японии, землетрясение было зафиксировано в 5:23 утра по местному времени. В районе Токати на острове Хоккайдо сила подземных толчков достигла уровня «сильный 5» по японской семибалльной шкале сейсмической интенсивности. Очаг землетрясения находился на глубине около 83 километров.

Сообщений о пострадавших не поступало.

Первоначально магнитуда землетрясения оценивалась в 6,1, однако позднее была повышена до 6,2.