Лидеры ОАЭ поздравили президента Сьерра-Леоне с Днем независимости

АБУ-ДАБИ, 27 апреля 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание президенту Республики Сьерра-Леоне Джулиусу Мааде Био по случаю Дня независимости его страны.

Аналогичные послания президенту Сьерра-Леоне и главному министру Республики Сьерра-Леоне Дэвиду Мойнине Сенге направили вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, а также вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Администрации Президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян.