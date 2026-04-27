Правитель Рас-эль-Хаймы принял посла Багамских Островов

РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА, 27 апреля 2026 года (WAM) -- Член Верховного совета и правитель Рас-эль-Хаймы Его Высочество шейх Сауд бин Сакр Аль Касими принял посла Содружества Багамских Островов в ОАЭ Тони Джуди.

В ходе встречи Его Высочество шейх Сауд приветствовал посла, обсудил с ним пути развития двусторонних отношений в различных сферах и обменялся мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Посол выразил благодарность Его Высочеству за теплый прием и гостеприимство, отметив прочные отношения сотрудничества с ОАЭ, высокий международный и региональный авторитет страны, а также всестороннее развитие Рас-эль-Хаймы.