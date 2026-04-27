ОАЭ решительно осудили террористические атаки в Мали

АБУ-ДАБИ, 27 апреля 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили террористические атаки, совершенные в ряде городов и на военных объектах Республики Мали, в результате которых есть погибшие и раненые.

В заявлении Министерство иностранных дел (МИД) подтвердило, что ОАЭ решительно осуждают подобные преступные действия и отвергают все формы насилия, экстремизма и терроризма, направленные против безопасности и стабильности.

Министерство выразило искренние соболезнования и сочувствие семьям погибших, а также правительству и народу Республики Мали, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.