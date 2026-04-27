Государственный министр по вопросам обороны ОАЭ встретился с министром вооруженных сил Великобритании

АБУ-ДАБИ, 27 апреля 2026 года (WAM) -- Государственный министр по вопросам обороны ОАЭ Мохамед бин Мубарак Фадель Аль Мазруи провел встречу с министром вооруженных сил Великобритании Алистером Карнсом и сопровождающей его делегацией.

Стороны обсудили военное и оборонное сотрудничество и рассмотрели пути укрепления координации и взаимопонимания по вопросам взаимного интереса в поддержку региональной и международной безопасности и стабильности.

В ходе встречи была подчеркнута важность продолжения обмена опытом и развития оборонного партнерства для укрепления потенциала вооруженных сил и реагирования на меняющиеся вызовы в сфере безопасности.