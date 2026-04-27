Абдулла бин Заед и вице-президент Бундестага Германии обсудили сотрудничество и региональную ситуацию

АБУ-ДАБИ, 27 апреля 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян провел встречу с вице-президентом Бундестага Германии Омидом Нурипуром.

Стороны рассмотрели последствия неспровоцированных террористических ракетных атак Ирана, направленных против ОАЭ и ряда стран региона, а также их влияние на региональную и международную безопасность и стабильность, поставки энергоресурсов, международную морскую безопасность и мировую экономику.

Нурипур подтвердил солидарность Германии с ОАЭ и поддержку всех необходимых мер по защите суверенитета, территориальной целостности, а также безопасности граждан, резидентов и посетителей страны.

Его Высочество шейх Абдулла бин Заед выразил признательность Нурипуру за визит, отметив, что он отражает глубину двусторонних отношений и полную солидарность Германии с ОАЭ на фоне иранской террористической агрессии.

Стороны также обсудили развитие ситуации в связи с объявлением президента США Дональда Трампа о прекращении огня между США и Ираном. Подчеркнута важность укрепления региональных и международных усилий для достижения устойчивого мира и укрепления основ безопасности и стабильности в интересах народов региона.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество между ОАЭ и Германией, а также пути его дальнейшего развития в различных сферах.

В ходе встречи Его Высочество шейх Абдулла бин Заед подчеркнул ключевую роль парламентов в поддержке политико-дипломатических решений кризисов и продвижении диалога и взаимопонимания. Это, по его словам, способствует укреплению стабильности и созданию условий для мира и устойчивого развития на региональном и международном уровнях.

Во встрече также приняла участие государственный министр Лана Заки Нуссейбе.