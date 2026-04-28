Путин: России надо найти свою оптимальную модель регулирования ИИ

МОСКВА, 28 апреля 2026 года (WAM) -- России нужно с учетом зарубежного опыта найти свою оптимальную модель регулирования искусственного интеллекта (ИИ), заявил президент РФ Владимир Путин на Совете законодателей, сообщает ТАСС.

"Нужен прочный правовой фундамент для передовых отраслей технологического лидерства, для комплексного развития территорий Российской Федерации. Здесь уже принимаются системные законодательные решения, например, по внедрению элементов платформенной экономики, по обороту цифрового рубля и поддержке креативных индустрий. На повестке - первые контуры нормативной базы в сфере искусственного интеллекта. С учетом зарубежного опыта нужно найти свою оптимальную, сбалансированную модель регулирования этих технологий, кардинально меняющих весь мир", - сказал глава государства.