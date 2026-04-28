Цены на нефть достигли двухнедельного максимума

ЛОНДОН, 28 апреля 2026 года (WAM) -- Цены на нефть в понедельник выросли примерно на 3% и достигли двухнедельного максимума. Переговоры между США и Ираном зашли в тупик. Поставки через Ормузский пролив остаются ограниченными, что поддерживает дефицит на мировом рынке.

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 2,90 доллара США, или 2,8%, до 108,23 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 1,97 доллара, или 2,1%, до 96,37 доллара.

Таким образом, Brent дорожает шестой день подряд впервые с марта 2025 года. Цена может показать самый высокий уровень закрытия с 7 апреля.