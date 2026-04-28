Мансур бин Заед принял министра по делам вакфов Сирии

АБУ-ДАБИ, 28 апреля 2025 года (WAM) -- Вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Администрации Президента ОАЭ Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян принял сегодня в Каср Аль-Ватан в Абу-Даби министра по делам вакфов Сирийской Арабской Республики Мохаммеда Абу Аль-Хайра Шукри.

В ходе встречи стороны обсудили пути укрепления сотрудничества между Объединенными Арабскими Эмиратами и Сирийской Арабской Республикой в различных областях в интересах обеих стран и братских народов.

Во встрече приняли участие министр юстиции Абдулла Султан бин Авад Аль Нуайми, председатель Генерального управления по делам ислама, вакфов и закята доктор Омар Хабтур Аль Дарьи, а также председатель Управления вакфов и средств несовершеннолетних Абдельхамид Мохамед Саид.