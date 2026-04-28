ОАЭ объявили о решении выйти из ОПЕК и ОПЕК+

АБУ-ДАБИ, 28 апреля 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты объявили о решении выйти из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. Это решение соответствует долгосрочному стратегическому и экономическому видению ОАЭ и развитию энергетического сектора страны, включая ускорение инвестиций в наращивание внутреннего производства энергии. Оно подтверждает приверженность страны статусу ответственного и надежного производителя на мировых энергетических рынках с ориентацией на их будущее развитие.

Решение принято по итогам пересмотра производственной политики ОАЭ и оценки текущих и перспективных мощностей и основано на национальных интересах страны и ее стремлении отвечать на потребности рынка.





Ответственный подход в новой энергетической эпохе

Несмотря на краткосрочные колебания, в том числе из-за перебоев в поставках в районе Залива и Ормузского пролива, в средне- и долгосрочной перспективе ожидается устойчивый рост мирового спроса на энергоресурсы.

Стабильность мировой энергетической системы зависит от надежных и доступных поставок. ОАЭ инвестируют в развитие энергетики, чтобы удовлетворять растущий спрос, уделяя приоритетное внимание стабильности и устойчивому развитию.

Решение принято после десятилетий конструктивного сотрудничества. ОАЭ присоединились к ОПЕК в 1967 году через эмират Абу-Даби и сохранили членство после образования государства в 1971 году.

В этот период ОАЭ играли активную роль в поддержании стабильности мирового нефтяного рынка и развитии диалога между странами-производителями энергоресурсов.

Решение отражает эволюцию политики ОАЭ в этой сфере и расширяет возможности для гибкого реагирования на изменения на рынке. При этом страна продолжит вносить вклад в обеспечение стабильности, сохраняя взвешенный и ответственный подход.





Надежный и ответственный партнер в энергетике

ОАЭ — надежный производитель одних из самых доступных по себестоимости и менее углеродоемких энергоресурсов в мире. Они играют важную роль в обеспечении глобального экономического роста и снижении выбросов.

После выхода из ОПЕК и ОПЕК+ ОАЭ продолжат действовать ответственно, постепенно увеличивая добычу с учетом спроса и ситуации на рынке.

Обладая значительной и конкурентоспособной ресурсной базой, ОАЭ продолжат работать с партнерами по ее развитию, способствуя экономическому росту и диверсификации экономики.

Решение не меняет приверженность ОАЭ стабильности мирового рынка и их курса на сотрудничество с производителями и потребителями энергоресурсов. Напротив, оно расширяет возможности страны оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры.

ОАЭ подтверждают свою признательность за усилия ОПЕК и ОПЕК+ и желают им успехов. За время участия в организации страна внесла значительный вклад и понесла существенные издержки в интересах всех сторон. Вместе с тем настало время сосредоточить усилия на национальных приоритетах, а также на выполнении обязательств перед инвесторами, клиентами, партнерами и мировыми энергетическими рынками. Именно это станет приоритетом на ближайшую перспективу.





Сбалансированный подход с ориентацией на будущее

ОАЭ подтвердили, что их политика в области добычи будет по-прежнему основываться на поддержании стабильности рынка с учетом мирового спроса и предложения.

Страна продолжит инвестировать в энергетический сектор — от добычи нефти и газа до возобновляемых источников и низкоуглеродных технологий — для повышения устойчивости и долгосрочного развития энергетической системы.

ОАЭ высоко ценят более чем пятидесятилетнее сотрудничество с партнерами и намерены продолжать активную работу для поддержки стабильности мировых энергетических рынков.