Российские химики научились создавать умные сорбционные ткани, способные самоочищаться

ТОМСК, 28 апреля 2026 года (WAM) -- Ученые Томского государственного университета (ТГУ) разработали технологию получения нового класса тканых сорбционных материалов. Эти ткани могут поглощать вредные вещества из воздуха, самоочищаться под действием солнечного света и использоваться для контроля здоровья человека. Об этом сообщается на сайте министерства науки и высшего образования России, передает TV BRICS.

«Отличие нашего подхода заключается в том, что мы не наносим материал на ткань, а выращиваем его непосредственно в ткани. Это позволяет не только увеличить содержание металлоорганического координационного полимера до 10-25 процентов в таком композитном материале, но и прочнее закрепить его в структуре ткани», – рассказала один из авторов работы студентка химического факультета ТГУ Валерия Лобанова.

Металлоорганические координационные полимеры (MOF) – это класс материалов, которые пока не находят широкого применения: они сыпучие, и их пористая структура используется не полностью. Часть этих проблем удалось решить российским ученым.

Химики ТГУ получили патент РФ на способ иммобилизации – надежного встраивания частиц MOF в структуру ткани. В ткань вводится предшественник, из которого при повышенной температуре в воде или органическом растворителе с помощью молекул-линкеров происходит самосборка материала. Наноразмерные частицы MOF формируются на поверхности нитей и в межнитевом пространстве, что обеспечивает высокую стабильность.

В качестве основы ученые использовали хлопок и полиэтилентерефталат (лавсан, полиэстер). В настоящее время они работают с расширенным спектром тканей.

Исследователи испытали три типа полимеров. Один из них (Cu-HKUST) придал ткани сорбционные свойства для газообразных загрязнителей. Другой тип позволяет не только поглощать вредные и опасные загрязнители, но и нейтрализовать их за счет каталитического разрушения. Третий тип (MIL-100(Fe)) показал фотокаталитическую активность, то есть разрушение органических соединений под действием солнечного света. Его использовали для очистки воды от фенола (органического соединения, используемого для производства пластмасс, антисептиков, лекарств и красителей) при комнатной температуре, и он показал эффективность. Этот материал удалось синтезировать при комнатной температуре, что упрощает его производство.

По мнению авторов, полученные материалы могут применяться для очистки воды и создания умных тканей, которые способны поглощать вредные вещества или запахи, а затем самоочищаться под действием солнечного света или мягкого ультрафиолета.

Введенные в ткань наночастицы MOF могут выступать в качестве капсул с лекарствами для лечения кожных заболеваний, контролировать уровень воздействия вредных факторов на производстве, а также участвовать в сборе информации о состоянии людей и окружающей среды.