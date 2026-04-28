Мактум бин Мохаммед встретился с главным исполнительным директором CVC Capital Partners

ДУБАЙ, 28 апреля 2026 года (WAM) -- Первый заместитель правителя Дубая, заместитель премьер-министра, министр финансов и председатель Дубайского международного финансового центра (DIFC) Его Высочество шейх Мактум бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум провел встречу с главным исполнительным директором CVC Capital Partners Робом Лукасом. Компания является одним из мировых лидеров в сфере инвестиций в частный капитал.

В ходе встречи стороны обсудили новые возможности сотрудничества, которые будут способствовать развитию сектора финансовых услуг в ОАЭ и регионе в целом. Отдельное внимание было уделено укреплению позиций Дубая как международного финансового центра, а также его развитой инфраструктуре, политике, благоприятной для инвесторов, и динамичной регуляторной среде, которые создают условия для расширения регионального и глобального присутствия ведущих компаний в сфере инвестиций в частный капитал, включая CVC Capital Partners.

Его Высочество шейх Мактум бин Мохаммед отметил, что Дубай ставит перед собой стратегическую цель войти в число четырех ведущих финансовых центров мира. Эта цель закреплена в экономической программе Дубая D33. Он также подчеркнул планы по увеличению совокупной стоимости фондовых рынков эмирата до 3 трлн дирхамов и дальнейшему развитию экосистемы рынков капитала.

Во встрече приняли участие государственный министр по финансовым вопросам Мохамед бин Хади Аль Хуссейни, генеральный директор Департамента экономики и туризма Дубая Хеляль Саид Аль Марри и управляющий Дубайского международного финансового центра Исса Казим.