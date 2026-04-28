Евросоюз вновь подтвердил приверженность безопасности региона Залива

БРЮССЕЛЬ, 28 апреля 2026 года (WAM) -- Евросоюз вновь подтвердил приверженность поддержанию безопасности и стабильности в регионе Залива, а также обеспечению мира и безопасности на региональном уровне.

Специальный представитель ЕС по региону Залива Луиджи Ди Майо по итогам встречи с главами дипмиссий государств ССАГЗ в Брюсселе подчеркнул, что ЕС продолжит работу по созданию стратегического партнерства со странами Залива. Он также подтвердил приверженность ЕС их безопасности, а также безопасности региона в целом.

В заявлении он отметил, что в ходе встречи с дипломатами стран Залива состоялся обстоятельный обмен мнениями по последним региональным событиям.