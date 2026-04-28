Президент ОАЭ и премьер-министр Швеции обсудили двусторонние отношения и региональную повестку по телефону

АБУ-ДАБИ, 30 апреля 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

В ходе беседы стороны обсудили пути укрепления сотрудничества между ОАЭ и Швецией, в том числе в экономике, возобновляемой энергетике, устойчивом развитии, технологиях и искусственном интеллекте, а также в других приоритетных для обеих стран сферах. Отмечалось, что развитие такого сотрудничества отвечает взаимным интересам и способствует устойчивому процветанию народов двух стран.

Стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению отношений между ОАЭ и Швецией и расширению двустороннего партнерства в интересах обеих стран.

Они также рассмотрели ряд региональных вопросов, прежде всего ситуацию на Ближнем Востоке и ее серьезные последствия для регионального и международного мира и безопасности, а также влияние на морскую безопасность, поставки энергоресурсов и мировую экономику.