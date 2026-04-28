Минэкономики ОАЭ заблокировало 13 667 сайтов за нарушение авторских прав в первом квартале

АБУ-ДАБИ, 28 апреля 2026 года (WAM) -- Министерство экономики и туризма ОАЭ заблокировало 13 667 сайтов за нарушение авторских прав в первом квартале 2026 года, что почти на 400% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общее число заблокированных сайтов с момента запуска InstaBlock Lab в феврале 2025 года достигло 47 667.

Кампания проводится в рамках инициативы InstaBlock, использующей искусственный интеллект для мониторинга в режиме реального времени и оперативной обработки сообщений о нарушении авторских прав в сфере медиаконтента и цифрового вещания.

Помощник заместителя министра по вопросам интеллектуальной собственности доктор Абдулрахман Хасан Аль Муайни заявил, что инициатива подтверждает эффективность национального подхода к защите интеллектуальной собственности и созданию безопасной цифровой среды, поддерживающей инновации и усиливающей глобальную конкурентоспособность.

Министерство координировало работу с Управлением по регулированию телекоммуникаций и цифрового правительства, а также с рядом заинтересованных сторон, включая Abu Dhabi Media Network, MBC Shahid, OSN, Yango Play, STARZPLAY, Brand Owner Council и Nissan Middle East. В период Рамадана меры контроля были усилены в связи с ростом числа нарушений в сфере вещания. По данным министерства, количество сайтов, заблокированных в священный месяц, выросло с 62 в 2023 году до 1117 в 2024 году, 2217 в 2025 году и 5677 в 2026 году.

Помимо пресечения нарушений, кампания направлена на повышение осведомленности общества о необходимости смотреть фильмы, сериалы, телепрограммы и другой цифровой контент только через официальные и лицензированные платформы. В министерстве подчеркнули, что эти усилия соответствуют видению «Мы — ОАЭ 2031», направленному на защиту экономики знаний и укрепление международных позиций страны в сфере защиты цифрового контента.