Цены на нефть продолжили рост, золото стабильно

МИРОВЫЕ РЫНКИ, 29 апреля 2026 года (WAM) -- Цены на нефть в среду выросли, продолжив начавшийся несколькими днями ранее подъем, тогда как стоимость золота почти не изменилась на фоне волатильных торгов.

На нефтяном рынке июньские фьючерсы на Brent выросли на 0,52 доллара, или 0,47%, до 111,78 доллара за баррель по состоянию на 01:54 по Гринвичу. Более ликвидные июльские фьючерсы выросли на 0,4%, до 104,84 доллара за баррель.

Июньские фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) также выросли на 0,57 доллара, или 0,57%, до 100,50 доллара за баррель.

Цены на золото почти не изменились, продемонстрировав незначительный рост: на спотовом рынке металл прибавил 0,1%, до 4597,07 доллара за унцию по состоянию на 02:43 по Гринвичу. На предыдущей сессии золото опускалось до минимального уровня со 2 апреля. Июньские фьючерсы на золото в США остались на уровне 4610,20 доллара.

Среди других драгоценных металлов серебро подорожало на 0,8% до 73,64 доллара за унцию, платина снизилась на 0,4% до 1930 долларов, а палладий — на 0,4% до 1453,91 доллара.