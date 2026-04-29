Правитель Шарджи утвердил организационную структуру Управления археологии

ШАРДЖА, 29 апреля 2026 года (WAM) -- Член Высшего совета, правитель Шарджи Его Высочество шейх доктор Султан бин Мохаммед Аль Касими издал эмирский указ об утверждении общей организационной структуры Управления археологии Шарджи.

Согласно указу, утверждается общая организационная структура управления.

Документ также предусматривает, что Исполнительный совет Шарджи утвердит детальную организационную структуру управления и примет необходимые решения для реализации указа. Они будут включать утверждение функций подразделений и должностных описаний соответствующих должностей в соответствии с полномочиями управления, а также создание, объединение или упразднение подразделений в составе департаментов, предусмотренных общей организационной структурой.