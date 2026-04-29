Мохаммед бин Рашид одобрил запуск Национальной программы по укреплению устойчивости цепочек поставок в ОАЭ

ДУБАЙ, 29 апреля 2026 года (WAM) -- Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум одобрил запуск Национальной программы по укреплению устойчивости цепочек поставок в ОАЭ.

Ожидается, что программа укрепит экономическую безопасность, поддержит глобальную конкурентоспособность ОАЭ и повысит долгосрочную способность страны адаптироваться к изменениям и сохранять устойчивость.

Программа направлена на обеспечение потребностей ОАЭ в основных продовольственных, медицинских и промышленных товарах в условиях глобальных вызовов. Она предусматривает комплексный подход, включая диверсификацию источников импорта, поддержку местного производства и сельского хозяйства в партнерстве с частным сектором, а также расширение международных партнерств для бесперебойного обеспечения страны товарами первой необходимости.

Программа также поможет ОАЭ заранее реагировать на риски, связанные с перебоями в глобальных цепочках поставок. Для этого будет создана комплексная национальная система, которая обеспечит стабильный доступ к жизненно важным товарам и повысит готовность страны к региональным и мировым вызовам.

Основное внимание будет уделено определению жизненно важных товаров, имеющих приоритетное значение для ОАЭ, оценке рисков, связанных с их импортом, выбору стратегических рынков и источников поставок, а также созданию партнерств для обеспечения их бесперебойности.

Кроме того, программа предусматривает изучение возможностей нарастить в ОАЭ производство сельскохозяйственной и промышленной продукции. Также будут рассмотрены инвестиции в ключевые отрасли, которые помогут укрепить цепочки поставок в долгосрочной перспективе. Отдельное внимание будет уделено развитию международных партнерств с компаниями, способными производить и поставлять необходимые товары в больших объемах.

Программа также предусматривает анализ возможных рисков, связанных с поставками товаров первой необходимости и работой поставщиков. Кроме того, будет оцениваться, какие из этих товаров можно выращивать или производить в ОАЭ. Отдельное внимание будет уделено расширению инвестиционного сотрудничества со странами-партнерами, участвующими в их производстве.