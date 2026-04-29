ОАЭ выступят на летних юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре

ДУБАЙ, 29 апреля 2026 года (WAM) -- Федерация триатлона ОАЭ сообщила, что спортсменка Шарлотта Терстон выступит на летних юношеских Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в столице Сенегала Дакаре с 31 октября по 13 ноября.

Право на участие она получила благодаря победе на чемпионате Западной Азии в Фуджейре, а также высоким результатам на чемпионате Азии в Саудовской Аравии и чемпионате мира в Австралии.

Президент Федерации триатлона ОАЭ Абдул-Малик Джани заявил, что квалификация Шарлотты Терстон стала результатом профессиональной работы и инвестиций в развитие молодых спортсменов. По его словам, этот успех подтверждает растущее присутствие ОАЭ на международной арене триатлона. Федерация намерена и дальше показывать высокие результаты и достойно представлять страну на предстоящих мировых соревнованиях.